Video Yaşam Girdiği bir evden 40 bin lira değerinde hırdavat malzemeleri çalan şahıs kamerada | Video
Girdiği bir evden 40 bin lira değerinde hırdavat malzemeleri çalan şahıs kamerada | Video

Girdiği bir evden 40 bin lira değerinde hırdavat malzemeleri çalan şahıs kamerada | Video

11.03.2023 | 13:17

Arnavutköy’de bir şahıs, girdiği bir evden 40 bin lira değerinde hırdavat malzemeleri ve 1 adet tüp çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken hırsız polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, 25 Ocak tarihinde saat 17.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, hırsızlık yapmak için gözüne kestirdiği eve girerek 40 bin lira değerinde 7 adet teknik hırdavat malzemesi ve 1 adet tüp çalarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen A.T. isimli şahıs, aynı gün çaldığı malzemeleri Sanayi Caddesi'nde ki bir hurdacıya sattığı tespit edildi. A.T. isimli şahıs, polis ekiplerince kısa sürede İslambey Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında 3 farklı konudan toplam 7 adet suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli şahıs, "Evden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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