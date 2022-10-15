Göcek'te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video

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Mavi yolculuğun önemli merkezlerinden Muğla’nın Fethiye ilçesinde koyda bağlı bir teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.