Göcek'te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video

Mavi yolculuğun önemli merkezlerinden Muğla’nın Fethiye ilçesinde koyda bağlı bir teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Göcek Mahallesi Ayten Koyu'nda sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksu-1 isimli teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası tekne kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.