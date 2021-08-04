Video Yaşam Görüntüler ortaya çıktı! Gece kulübüne giden Nuh Koç'u öldürüp dışarı taşımışlar | Video

Görüntüler ortaya çıktı! Gece kulübüne giden Nuh Koç'u öldürüp dışarı taşımışlar | Video

Görüntüler ortaya çıktı! Gece kulübüne giden Nuh Koç'u öldürüp dışarı taşımışlar | Video
04.08.2021 | 14:44

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İstanbul Sarıyer’de 4 arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne giden 19 yaşındaki Nuh Koç burada çıkan tartışmada önce öldüresiye darp edildi ardından tabancayla öldürülüp mekanın dışına atıldı.

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İstanbul Sarıyer'de 4 arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne giden 19 yaşındaki Nuh Koç burada çıkan tartışmada önce öldüresiye darp edildi ardından tabancayla öldürülüp mekanın dışına atıldı. Cinayet silahı da yanına bırakıldı. O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Nuh Koç'un yaralı halde mekan dışına taşınıp bırakıldığı görülüyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili silahı kullanan ve iş yeri sahibinin oğlu olduğu öne sürülen K.A. ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde 31 Temmuz günü sabaha karşı meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 19 yaşındaki Nuh Koç, ile 4 arkadaşı gece saatlerinde beraber semtteki bir gece kulübüne geldi. Nuh Koç ile mekanda garsonluk yapan Metin Yılmaz'ın daha önceden husumetlilerdi. Nuh Koç ile garson Metin Yılmaz'ın mekanda tartışmaya başladığı, tartışmanın büyümesi üzerine mekan sahibinin oğlu Kadir A.'nın silahını ateşleyerek Nuh Koç'u öldürdüğü öğrenildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın şüphelisi oldukları belirlenen mekan sahibi Mustafa A. (66), oğulları Aziz A. (44) ve Ufuk A. (36) ile çalışanlar M.Y. (44), R.K. (40), Ş.H.D. (42) ve M.V.Ç. (34) aynı gün gözaltına alındı. Nuh Koç'u öldürdüğü belirlenen mekan sahibinin bir diğer oğlu Kadir A. (38) ise olaydan iki gün sonra yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

DIŞARI TAŞIYIP KAN İZLERİNİ SİLMİŞLER
Olayın ardından mekanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemek isteyen ekipler kayıt cihazlarının tamamının söküldüğünü tespit etti. Çevredeki güvenlik kameraları üzerinde çalışma yapan polis, şüphelilerin bir kişiyi mekandan sürükleyerek 15 metre uzakta bir yere bıraktıklarını gördü. Mekanın çalışanlarının delilleri karartmak için yerdeki kan izlerini de sildikleri belirlendi.

TARTIŞMA SIRASINDA SİLAH ATEŞLENDİ
İddiaya göre, şüpheliler Nuh Koç'un cesedini dışarı taşıyarak olayı mekanın dışında yaşanmış gibi göstermek istedi. Şüphelilerden mekan sahibi Mustafa A., bir süre sonra aracıyla olay yerine gelerek Nuh Koç'u hastaneye kaldırdı.

Bu şekilde cinayet olayından sıyrılmak isteyen şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu amaçlarına ulaşamadı. Şüphelilerden Kadir A., emniyetteki ifadesinde, "Tartışma esnasında silahım ateşlendi" dediği öğrenildi. Kadir A. ile birlikte toplam 9 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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