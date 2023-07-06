Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video
Trabzon’da düğün öncesi gelin alma merasiminde çekilen görüntüler tepki çekti. Kentte tüm uyarılara rağmen yaşanan silah atma geleneğinin önüne geçilemezken, gelinin eline silahı alarak havaya ateş etmesi pes dedirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
01:02
00:58
Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video 06.07.2023 | 12:21
01:02
Görüntüler pes dedirtti! Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 06.07.2023 | 12:21
00:31
Ağrı'da mest eden 'Süper Ay' manzarası | Video 06.07.2023 | 12:21
00:12
Ataşehir'de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi | Video 06.07.2023 | 12:11
04:05
01:02
Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 06.07.2023 | 11:52
01:54
Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 75 tutuklama | Video 06.07.2023 | 11:37
00:58
Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında 3 sanığa tahliye | Video 06.07.2023 | 11:30
08:15
01:29
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı fıstık tarlasında böyle yakalandı | Video 06.07.2023 | 11:02
00:25
03:29
Pendik’te kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı | Video 06.07.2023 | 10:34
01:48
Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karışan 2 şüpheli tutuklandı 06.07.2023 | 10:34
01:13
Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber! | Video 06.07.2023 | 10:33
00:13
Çankırı'da deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 06.07.2023 | 09:07
00:13
Malatya'da korkutan deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 06.07.2023 | 09:07
01:58
Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video 06.07.2023 | 08:33
01:19
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video 06.07.2023 | 08:22