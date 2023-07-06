Video Yaşam Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video
Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video

Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video

06.07.2023 | 11:52

Trabzon’da düğün öncesi gelin alma merasiminde çekilen görüntüler tepki çekti. Kentte tüm uyarılara rağmen yaşanan silah atma geleneğinin önüne geçilemezken, gelinin eline silahı alarak havaya ateş etmesi pes dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Trabzon'da son yıllarda genellikle düğün, nişan, şenlik, festival, maç sonrasında veya asker uğurlamalarında tabanca ile havaya açılan ateş sonrası nereye düşeceği belli olmayan "Yorgun mermi" olayları durulmuyor. Sevinç ve kutlamalarını havaya ateş açarak gösteren magandaların, vatandaşların canını tehlikeye düşürmeye devam ettiği yorgun mermi vakalarında kimileri hayatını kaybediyor, kimileri yaralanıyor, kimileri de sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Son yıllarda artış gösteren tabanca ile havaya ateş geleneğinin önüne geçmek isteyen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimlere ağırlık verilmesine rağmen magandalar havaya rastgele ateş etmeye devam ediyor. Yorgun mermi vakaları nedeniyle 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı ve 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir'in hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan "Mutluluğa kurşun sıkma" sloganlarına rağmen havaya ateş etmeye devam eden magandalar kendini bu kez Sürmene ilçesinde gösterdi. Bir düğün öncesi gelin alma merasında davul ve zurna eşliğinde eğlenen bir grup vatandaş havaya ateş etme geleneğini sürdürdü. Meşaleler eşliğinde yürüyen gelin ve damadı elindeki tabanca ile bekleyen bir vatandaş ise gelinin yanına giderek silahı gelinin eline tutuşturdu. Gelin ile birlikte havaya ateş etmeye devam eden o vatandaş pes dedirtti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Siyah duman saçarak ilerleyen eski model belediye otobüsü tepki çekti | Video 00:18
Siyah duman saçarak ilerleyen eski model belediye otobüsü tepki çekti | Video 06.07.2023 | 12:21
Araç göstergesindeki uyarıyla indiler, yanan araca müdahale edemediler | Video 01:02
Araç göstergesindeki uyarıyla indiler, yanan araca müdahale edemediler | Video 06.07.2023 | 12:21
Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video 00:58
Kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyona arkadan çarptı | Video 06.07.2023 | 12:21
Görüntüler pes dedirtti! Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 01:02
Görüntüler pes dedirtti! Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 06.07.2023 | 12:21
Ağrı’da mest eden ’Süper Ay’ manzarası | Video 00:31
Ağrı'da mest eden 'Süper Ay' manzarası | Video 06.07.2023 | 12:21
Ataşehir’de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi | Video 00:12
Ataşehir'de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi | Video 06.07.2023 | 12:11
Sokaktaki araçtan açılan ateş iş yerinde paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video 04:05
Sokaktaki araçtan açılan ateş iş yerinde paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video 06.07.2023 | 11:56
Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 01:02
Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti | Video 06.07.2023 | 11:52
Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 75 tutuklama | Video 01:54
Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 75 tutuklama | Video 06.07.2023 | 11:37
Beyazıt’taki silahlı çatışma davasında 3 sanığa tahliye | Video 00:58
Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında 3 sanığa tahliye | Video 06.07.2023 | 11:30
Esenler’de pencereden evi gözetleyen şüpheli çığlığı duyunca kaçtı! O anlar kamerada | Video 08:15
Esenler'de pencereden evi gözetleyen şüpheli çığlığı duyunca kaçtı! O anlar kamerada | Video 06.07.2023 | 11:02
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı fıstık tarlasında böyle yakalandı | Video 01:29
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı fıstık tarlasında böyle yakalandı | Video 06.07.2023 | 11:02
Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor | Video 00:25
Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor" | Video 06.07.2023 | 10:51
Pendik’te kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı | Video 03:29
Pendik’te kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı | Video 06.07.2023 | 10:34
Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karışan 2 şüpheli tutuklandı 01:48
Bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karışan 2 şüpheli tutuklandı 06.07.2023 | 10:34
Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber! | Video 01:13
Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber! | Video 06.07.2023 | 10:33
Çankırı’da deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 00:13
Çankırı'da deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 06.07.2023 | 09:07
Malatya’da korkutan deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 00:13
Malatya'da korkutan deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video 06.07.2023 | 09:07
Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video 01:58
Kira zammı tartışmasında, ev sahibi kiracıyı vurdu | Video 06.07.2023 | 08:33
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video 01:19
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı | Video 06.07.2023 | 08:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA