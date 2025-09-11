Gözüne kestirdiği saksıdaki çiçeği sökerek götürdü | Video 11.09.2025 | 10:29 Antalya Manavgat’ta yoldan geçen yaşlı kadın gözüne kestirdiği saksıda bulunan çiçeği sökerek götürdü. Kalanchoe türü çiçeğin yerinden sökülerek götürülme anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manavgat ilçesi Hisar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sabah işyerini açan görevli her sabah olduğu gibi işyerinin önünde bulunan çiçekleri suladığı sırada saksıda 3 adet olan Kalanchoe türü çiçeğin 1 tanesinin yerinde olmadığını gördü. Görevlinin durumu işyeri sahibine bildirmesinin ardından güvenlik kamerasını izleyen işyeri sahibi, çiçeğin bir gün önce akşam saatlerinde işyerinin kapanmasından bir süre sonra meydana geldiğini gördü. İşyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yanında bulunan bir genç ile birlikte işyerinin önüne gelen yaşlı kadının kaldırımda yürüyen vatandaşların uzaklaşması için oyalandığı, vatandaşların uzaklaşmasının ardından harekete geçtiği sırada yanındaki gencin önünü kapattığı, çiçeği kopardıktan sonra elindeki poşete koyarak uzaklaştığı görüldü.