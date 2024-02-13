Video Yaşam Güngören'de otomobil 5 araca ardından da mağazaya çarparak durabildi! Kaza anı kamerada | Video
Güngören'de otomobil 5 araca ardından da mağazaya çarparak durabildi! Kaza anı kamerada | Video

Güngören'de otomobil 5 araca ardından da mağazaya çarparak durabildi! Kaza anı kamerada | Video

13.02.2024 | 12:09

GÜNGÖREN'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 araca çarptı ardından da tekstil mağazasına girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 34 FK 6314 plakalı otomobil sürücüsü V.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Daha sonra seyir halindeki 3 araca daha çarpan otomobil bir tekstil mağazasının camekanından içeri girerek durabildi. Kaza sırasında tekstil dükkanının önünde duran işletme sahibi Fevzi isimli kişi seyir halindeki otomobilin kapısını açıp otomobilin el frenini çekerek otomobili durdurdu. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 6 araçta ve tekstil dükkandan hasar oluştu.

KAZA KAMERADA
Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

BİZİM DÜKKANIN İÇİNE GİRDİ
Kazayı görüp seyir halindeki otomobilin kapısını açıp el frenin çeken Fevzi isimli kişi, Aracın 2-3 araca vurarak geldiğini gördüm. Kaldırıma çıkınca önüme geldi. Kapıyı açıp el frenine asıldım. Yaralanan yok ama hasar var. Her şey kendiliğinden oldu, refleks dedi.

Mağaza sahibi Alican Deniz ise, Biz içerideydik, sesleri duyduktan sonra dışarıya koştuk. Sürücü caminin oradan başlamış araçlara vurmaya. Bizim dükkanın içine girdi. Bizim müdür aracın el frenini çekti. 3-4 araca büyük zarar vermiş. Sürücüye sorduk, 'bir sıkıntı mı oldu' diye. Bize cevap vermedi diye konuştu.

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