Video Yaşam Güvercin, dükkana girip ürün rafına yuva yapıp yumurtladı | Video

Güvercin, dükkana girip ürün rafına yuva yapıp yumurtladı | Video

Güvercin, dükkana girip ürün rafına yuva yapıp yumurtladı | Video
08.09.2021 | 15:03

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Adıyaman’da perde dükkanında anne güvercinin yumurta bıraktığı ürün rafına kimse yaklaşmıyor. Güvercinin rahatsız olmaması için raflardaki ürünler satılmıyor.

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İş yerinin açık olan havalandırma penceresinden giren güvercin, iş yerinin ortasında bulunan rafa 2 adet yumurta bıraktı. Perde aksesuarlarının bulunduğu rafa bırakılan yumurtaları fark eden iş yeri sahibi Abuzer Güleşen ve çalışanları yumurtalara hiç dokunmadı. Anne güvercin perde aksesuarlarının bulunduğu rafın üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 10 günlük olan yumurtalardan yavruların çıkması bekleniyor.

Güvercinin rahatsız olmaması için raflarda bulunan ürünlerin satılmadığını vurgulayan işletme sahibi Abuzer Güleşen, "Yaklaşık 10 gündür burada olduğunu fark ettik biz. Bundan 2-3 ay öncede yumurtladı burada ve yavruları çıktı. Onlar uçup gittiler, şuan aynı kuşun olduğunu düşünüyoruz. Yani tekrardan gelip yumurtladığını gördük 10 gün önce. Yani elimizden geldiği kadar rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar su veriyoruz yem veriyoruz. Ürün lafına dokunmuyoruz kuş rahatsız olmasın diye. Satmıyoruz abi, ürünün aynısından sipariş veriyoruz yani hiçbir şekilde o rafa dokunmuyor ve dokundurtmuyoruz. Evet hiçbir sebeple dokundurtmuyoruz. Evet şuanda iki tane yumurtası var. Sanıyorum ki bir hafta sonra da yavruları çıkar inşallah" diye konuştu.

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