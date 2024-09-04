Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı: Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz
Yeni sezona oldukça iddialı hazırlanan Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı, yakında ekrana gelecek. Özgü Kaya'nın "Deniz", Burak Berkay Akgül'ün "Arhan" karakterine hayat verdiği dizide Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi önemli isimler rol alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı: Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz 04.09.2024 | 09:36
04:14
Adana’da kitap dağıtım deposunda yangın | Video 04.09.2024 | 08:57
02:39
01:52
01:11
04:15
02:37
01:04
Düzce’de patpat devrildi: 8 yaralı | Video 03.09.2024 | 15:24
02:01
01:40
Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti 03.09.2024 | 14:39
00:50
Şişli'de plazada korkutan yangın | Video 03.09.2024 | 14:29
00:38
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video 03.09.2024 | 13:20
05:04
Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video 03.09.2024 | 12:36
06:12
10:59
01:13
Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video 03.09.2024 | 12:35
01:12
Diyarbakır'da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2024 | 10:33
00:40
00:55
Kırmızı ışıkta araçta bekleyenler arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı | Video 03.09.2024 | 10:02