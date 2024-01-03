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"Hanginize sıkayım" dedi, 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu | Video

03.01.2024 | 10:11

Fatih'te iddiaya göre; Ercan D., yılbaşı gecesi otomobilin içinde, yanındakilere silah doğrultarak, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dediği 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ağır yaraladı. Özgener'i hastanenin önüne bırakan şüpheli, kayıplara karıştı. Baba Bülent Özgener, İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek, 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor dedi.

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Olay, yeni yıla girerken saat 23.30 sıralarında, Fatih'te meydana geldi. Ailenin iddiasına göre; 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere Nisa A.(17) ve Ercan D.(32) ile buluştu. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, ?Seni mi vurayım Yoksa seni mi dedi. O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Yaralı Melek Nur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Öte Yandan, Nisa A.'nın sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafı paylaştığı görüldü.

HANGİNİZE SIKAYIM DİYOR, BENİM KIZIMDA PATLIYOR
Hastane kapısında, kızından gelecek güzel haberi bekleyen baba Bülent Özgener, "Geçtiğimiz yılbaşı günü, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler. Ben sandım ki biri şaka yapıyor. Sonra Melek Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiz' dedi. Ben de gittim. Memur bey anlatmaya başladı. İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor. Eli tetiğe değmiş. Arka taraftan girip ön kulak arkasından çıkıyor. Bu adam daha önce de cinayet işlemiş. Denetimli serbestlikten salmışlar" şeklinde konuştu.

HASTANENİN ÖNÜNE ATIP KAÇIYOR
Güçlükle konuşan baba Özgener, "Geldiğimde gördüm ki yoğun bakımda. Kızım şu an ölümle pençeleşiyor. Arabanın içerisinde mermi patladıktan sonra hastaneye getiriyor. Önüne atıp, bırakıp kızımı kaçmaya başlıyor. Memur arkadaş o sırada görüp plakasını alıyor. Araştırıyorlar. Çocuk yurt dışına da kaçabilir. Memur arkadaşlara da söyleyeceğim. Yurt dışına kaçarsa bulamazlar. Böyle kişilere adalet lazım. Hiç salmamaları lazım" dedi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI VAR
Baba Özgener, "Bu yanlarındaki Nisa isimli kızla uzun süredir beraberler. Ama kız ailesinden kopuk. Benim kızımla tanıştıktan sonra iş patlıyor. Kız uyuşturucu satıyordu. Benim kızıma da sattırmaya çalışmışlardır. Vuran çocukta uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçakçılığı yapıyor. İlk gördüğümde her tarafı şişmişti. Boynunda yaralar vardı. Belki de kızıma başka şeyler de yapacaklardı bunlar" ifadelerini kullandı.

BENİM KIZIMLA NE İŞİ OLABİLİR
Fotoğrafları gösterirken isyan eden baba Bülent Özgener, Benim kızım 17 yaşında. Bu adamın iki tane çocuğu var. Benim kızımla ne işi olabilir Bu adam zaten uyuşturucu satıyor. Silah kaçakçılığı var. Ne işi olabilir benim kızımla dedi.

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