Hastalar, Ankara Etlik Şehir Hastanesinde dünya standartlarında hizmet veren hematoloji merkezinde şifa buluyor | Video 30.04.2023 | 13:12 Ankara Etlik Şehir Hastanesi bünyesinde yer alan ve dünya standartlarında hizmet veren Türkiye’nin en büyük Hematoloji Merkezi, içerisindeki Kemik İliği Transfer Merkezi ve Afarez Ünitesi ile hastaların şifaya kavuşmasını sağlıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, kurulduğu ilk günden itibaren bünyesinde yer alan ve son teknolojik cihazlara sahip olan merkezleriyle hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Bünyesinde Hematoloji Merkezi, Kemik İliği Transfer Merkezi ve Aferez Ünitesi barındıran hastanede kullanılan son teknolojik aletler sayesinde Akut Lösemi, Lenf Kanseri, kemik iliği kanserleri ve yetersizlikleri gibi hastalığa sahip olan vatandaşlar dünya standartlarında tedavi yöntemi görüyor. 66 yatak kapasiteli Hematoloji Merkezi, 20 yatak kapasiteli Kemik İliği Transfer Merkezi ve yine 20 yataklı Aferez Ünitesinde hastalarına şifa dağıtan Ankara Etlik Şehir Hastanesi, kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı.

"HEMATOLOJİ MERKEZİ 66 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP"

Hematoloji Merkezi'nin A, B ve C olarak üç ayrı servisten oluştuğunu ve toplamda 66 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük hematoloji servislerinden biri olduğunu ifade eden Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hematoloji Merkezi, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Aferez Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Kürşat Güneş, "Hematoloji servisimizde Akut Lösemi, Lenf Kanseri, kemik iliği kanserleri ve yetersizlikleri gibi kanla ilgili pek çok hastalık yatar fakat çoğunlukla Malin Hematoloji olarak adlandırdığımız hematolojik sistemin kan ve kan yapıcı organlarının ve kanser hastalıkların tedavi edildiği merkezdir" dedi.

"BİZİM KLİNİĞİMİZ TÜRKİYE'NİN YATAK KAPASİTESİ OLARAK DA BELKİ DE EN BÜYÜK KLİNİĞİ"

Hematolojide özellikle Akut Lösemi hastalarının yatış sürelerinin çok uzun olduğuna dikkati çeken Güneş, "Ortalama bir hastanın tanı alıp, tedavisini verip ve taburcu olabilecek seviyeye getirmemiz minimum 1 ay gibi süre zarfını alabilmekte. Aslında 1 ay süreyle o yatakta yatmaya devam etmekte ve sirkülasyonu çok hızlı olan servisler değildir. Bu nedenle de Türkiye'de ve dünyada da en büyük problem hematoloji kliniklerinde boş yatak bulabilmektir ve yatak kapasitesinin fazla olması çok önemli. Bizim kliniğimiz Türkiye'nin yatak kapasitesi olarak da belki de en büyük kliniği" diye konuştu.

"DÜNYA STANDARTLARINDA TEDAVİ VEREBİLİYORUZ"

Güneş, Hematoloji Merkezi, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Aferez Ünitesi'nde kullanılan ekipmanların tamamen yeni ve son teknoloji olduğunu vurgulayarak, "Tedavi yöntemleri olarak aslında dünyayla pek çok konuda eş zamanlı olarak hem akıllı ilaç olarak kullandığımız pek çok tedavi yöntemi dünya standartlarında tedavi şekli verebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"POZİTİF BASINÇ SAYESİNDE KEMİK İLİĞİ TRANSFER MERKEZİNDE KALAN HASTALARIN ENFEKSİYON RİSKİ NEREDEYSE SIFIRA İNDİRİLİYOR"

Kemik İliği Transfer Merkezi'nin iki servis olmak üzere toplamda 20 yataklı kapasiteye sahip olduğunu belirten Güneş, merkezde otolog ve allojenik kök hücre naklinin gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, özellikle Kemik İliği Transplantasyon hastalarının enfeksiyon kapmaya meyilli hastalar olduğunu dile getiren Güneş, "Servislerin korunaklığı, hem filtrasyon sistemleri, hem hepafiltreleri, hem servisin giriş çıkışları kontrolleri açısından çok önem arz etmekte. Bu nedenle bizim servisimizdeki tüm odalarımız pozitif basınçlı, partikül hava filtreli odalardan müteşekkildir. Ayrıca da servis giriş çıkışları tamamen burada çalışan personel dışında personelin dahi girmesine kapalı olacak şekilde tamamen ziyaretçilerin içeriye giremeyeceği şekilde tasarlandı. İçeriye girmesi gereken konsültan hekimlerin ve diğer personellerinde özel kıyafet, maske ve eldiven giyecek şekilde tamamen sterilizasyon ve enfeksiyon kurallarına uyduğumuz şekilde işlettiğimiz bir servisimiz. Şu anda servisimizde toplamda 7 hekimimiz görev yapmakta ve toplamda 26 hemşiremizle hastalarımıza hizmet vermekteyiz" ifadelerine yer verdi.

TERAPÖTİK AFEREZ SAYESİNDE KAN BİLEŞENLERİNE AYRILARAK HASTALARA ŞİFA OLUYOR

Aferez ünitesinde bulunan son teknoloji cihazlar sayesinde kanı bileşenlerine ayırarak tedavi uyguladıklarının altını çizen Güneş, "Bileşenlerden kastımız kanın bir plazma bir de hücresel elemanları mevcuttur. Terapötik plazmaferez dediğimiz aslında bir plazma değişimidir. Hastanın plazmasını vücudun dışına alıp, yerine bir replasman sıvısı koymaktır ki bu bağışlarla toplanmış olan plazmalar olabileceği gibi özelleşmiş solisyonlarda olabilir. Yine hücresel elemanlarının değiştirilmesi ya da ayrıştırılması şeklinde de kullanılabilir" şeklinde konuştu.

"HASTALARIMIZI AYNI GÜN EVLERİNE UĞURLAYABİLİYORUZ"

Yine Kemik İliği Transfer Merkezi gibi Aferez Ünitesinde de 20 yatakla hizmet verdiklerini ayrıca, 5 yataklı kök hücre topla ünitesinin de mevcut olduğunu belirten güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastalar poliklinik başvurusuna geldikleri takdirde aynı gün terapötik işlemlerini hallederek, hastalarımızı evine uğurlayabiliyoruz. Ayrıca yatan hastalarımızı sadece ünitemize çağırarak değil, yoğun bakım hastaları, gelmeye imkanı olmayan hastalar ve daha özelleşmiş tedavi cihazlarına bağlı hastalara yatak başında da terapötik hastane hizmetini tüm hastane bünyesinde sürdürebiliyoruz. Yine ayaktan sağlıklı kök hücre nakli yapacağımız donör hastalarımızda terapötik afarez polikliniğimizde değerlendirdikten sonra yine ünitemiz içerisinde kök hücre toplamaları yapılabilmektedir."