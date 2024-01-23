Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü | Video
Ordu’da seyir halindeki hafif ticari araç çıkan yangın sonrası 10 dakika sürmeden küle döndü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.
"PANİK YAPSAK ARAÇTA MAHSUR KALABİLİRDİK"
Olayı anlatan araç sahibi Mustafa Çalış, "İlk önce duman çıktı, sonrasında araç gaz yememeye başladı. Aracı sağ tarafa çekip çocukları indirdim ve 5 dakika sürmeden alevler arabayı sardı. Bunların hepsi 5 dakika sürdü. 10 dakikanın içerinde de araç küle döndü. Allah'a şükürler olsun can kaybı ve yaralı yok. Bu tür olaylarda serinkanlı olmak gerekiyor, panik yapsak belki de aracın içerisinde kalacaktık. Yangın başlayınca emniyet kemerim de takılı kaldı ve zor çıkardım, ona rağmen panik yapmadım" diye konuştu.
Araçta bulunan Rukiye Çavuşoğlu ise yangının bir anda başladığını ve dakikalar içerinde aracın küle döndüğünü söyledi.
Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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