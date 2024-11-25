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Hatay'da fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada

Hatay'da fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada

25.11.2024 | 09:40

Hatay'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtulan küçük çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Reyhanlı ilçesi Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan bir galerinin de tabelası fırtınanın etkisiyle devrildi. Metal tabelanın devrildiği esnada evlerinin önünde bulunan yola aracını park eden ve araçtan inen Berber ailesi de korku dolu anlara şahit oldu. Devrilen tabelanın bir çocuğu santimlerle teğet geçtiği anlarsa an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
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