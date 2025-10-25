Hatay'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video
25.10.2025 | 10:03
Hatay’ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki hayatını kaybetti.
