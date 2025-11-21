Hava destekli narkotik operasyonunda 25 kişi tutuklandı | Video
21.11.2025 | 10:30
Nevşehir'de düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 kişiden 25'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25 ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile salıverildi.
