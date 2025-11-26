Video Yaşam Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video

Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video

26.11.2025 | 13:16

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dedektör köpekler Hector ve Mailo, son dönemde düzenlenen operasyonlardaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Kentte uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen iki narkotik köpeği, yaptıkları tespitlerle hem operasyonlara hız kazandırıyor hem de güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görev yapan polis memuru Barış Demirer, iki köpeğin eğitiminden operasyonlara kadar uzanan süreci İHA muhabirine anlattı. Demirer, Alman çoban köpeği olan Mailo ile Belçika çoban köpeği Hector'un 2 yaşında olduğunu belirterek, "Köpeklerimiz Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde bir yıllık yoğun eğitim gördü. Yaklaşık bir buçuk yıldır da Batman'da aktif olarak görev yapıyorlar" dedi.

17 OPERASYONDA 140 KİLO UYUŞTURUCU YAKALATTILAR
Göreve başladıkları günden bu yana 17 farklı operasyona katıldıklarını ifade eden Demirer, bu operasyonlarda 28 şüphelinin yakalanıp tutuklandığını, toplamda ise 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. "Bu başarıda en büyük pay, görev arkadaşlarımız dediğimiz Hector ve Mailo'nundur" diyen Demirer, köpeklerin üstün koku alma kabiliyeti sayesinde en zor bölgelerde bile uyuşturucu tespiti yapıldığını vurguladı. Demirer, özellikle ev aramaları ve otobüs aramalarının çok teferruatlı olduğuna dikkati çekerek, ''Depolar, mazot tankları, koltuk altları, otobüs motor bölmeleri hatta dolu bir yakıt deposu İnsan olarak ulaşamayacağımız noktalarda bile köpeklerimizin burnu bizi sonuca götürüyor. Geçtiğimiz aylarda bir aracın yakıt deposundaki maddeyi bile tespit ettiler'' dedi.

BATMAN'DA HALKIN SEVGİLİSİ OLDULAR
Hector ve Mailo'nun yalnızca operasyonlarda değil, halkla ilişkilerde de önemli bir rol üstlendiğini anlatan Demirer, çocukların köpeklere gösterdiği yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Demirer, ''Özellikle okul bahçelerinde ve parklarda çocukların büyük sevgisiyle karşılaşıyorlar. Sokakta yürürken 'Anne Mailo geldi' diye bağıran çocuklar oluyor. Bu ilgi, hem bizi mutlu ediyor hem de vatandaşların köpeklere karşı korkularını azaltıyor'' diye konuştu.
Demirer, Hector ve Mailo'nun hem dost hem de görev arkadaşı olduklarını belirterek, ''Batman'da uyuşturucuyla mücadelede dosta güven, suçlulara korku salmaya devam ediyoruz. Hector ve Mailo ile birlikte adeta bir destan yazıyoruz'' şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 06:44
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 26.11.2025 | 13:16
İzmir’de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 01:26
İzmir'de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 26.11.2025 | 12:51
Büyükçekmece’de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 01:28
Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 26.11.2025 | 12:10
Ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı: ’Yeğenimi taciz ediyorlarmış’ | Video 04:16
Ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 kişiyi bıçakladı: 'Yeğenimi taciz ediyorlarmış' | Video 26.11.2025 | 11:11
Hatay’da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 01:28
Hatay'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Ordu’daki kuyumcu soygunu kamerada | Video 04:10
Ordu'daki kuyumcu soygunu kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi | Video 01:24
Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi | Video 26.11.2025 | 10:54
Başakşehir’de markette pes dedirten dolandırıcılık kamerada | Video 05:47
Başakşehir’de markette pes dedirten dolandırıcılık kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
Böcek ailesinin raporu savcılıkta! Fosfin gazı nedir? | Video 06:05
Böcek ailesinin raporu savcılıkta! "Fosfin gazı" nedir? | Video 26.11.2025 | 10:54
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 01:28
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 26.11.2025 | 10:43
Temassız kartla ödeme yapacağız diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 05:47
"Temassız kartla ödeme yapacağız" diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 26.11.2025 | 10:08
Mardin’de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 06:44
Mardin'de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 26.11.2025 | 09:20
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | Video 06:27
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video 26.11.2025 | 09:06
Sahte ilan ile vurgun! Hesaplarında 1 milyar 175 milyon liralık işlem tespit edildi | Video 00:49
Sahte ilan ile vurgun! Hesaplarında 1 milyar 175 milyon liralık işlem tespit edildi | Video 26.11.2025 | 08:51
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, Çirkin çıkmışım dedi | Video 02:00
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, "Çirkin çıkmışım" dedi | Video 26.11.2025 | 08:50
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 12:01
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 26.11.2025 | 08:50
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 00:24
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 26.11.2025 | 08:49
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 00:30
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 26.11.2025 | 08:42
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu | Video 00:43
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: "Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu" | Video 25.11.2025 | 16:54
Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama! Yaralılar var | Video 09:37
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Yaralılar var | Video 25.11.2025 | 16:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY