Hindistan’dan geldi, Diyarbakır’da dünyaevine girdi | Video
Özel bir şirkette çalışmak üzere gittiği Katar’da Hindistanlı Neha Hela ile tanışan Diyarbakırlı genç, sevgilisiyle geleneksel bir düğünle dünyaevine girdi. Diyarbakır’da düzenlenen görkemli düğün töreninde Hintli gelin ve ailesi, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerken, düğünde Hintli ailenin halay kültürüne çabuk ısındığı gözlendi.
Düğüne katılan Hintli gelinin ailesinin halay kültürüne çabuk ısındığı gözlenirken, Kürtçe ve Hint müzikleri eşliğinde halay ve dans eden misafirler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı.
Damat Abdullah Hani, eşi Neha Hela ile Katar'da tanıştıklarını ifade ederek, "Neha, Hindistan'ın Kalküta eyaletinde yaşıyor. Tanışmamız çok spontane gelişti. 4 yıllık birlikteliğimizi evlilikle noktalamak istedik. Diyarbakır'a Hintli bir gelin getirmek istedik. İkimizin ortak görüşü ile kendi kültürümüze göre burada düğün yapmak istedik. Hindistan'da aile arasında küçük bir nikah töreni de yaptık. Düğüne gelen Neha'nın ailesi Diyarbakır'ı çok beğendi. Diyarbakırlılar da onları çok sevdi. Diyarbakır'ın sıcağına maruz kalmalarına rağmen Diyarbakır'dan iyi dileklerle ayrıldılar. Düğünle birlikte memleketimizi tanıtma fırsatı da bulduk" dedi.
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