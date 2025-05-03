Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video
Karabük'te bir ikamette hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen A.D., H.M. ve M.O.'nun yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden H.M., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. A.D. ve M.O.'nun ise il dışından otobüsle Karabük'e geldikleri belirlenince, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, zanlıların çaldıkları değerlendirilen kesim motoru, iki olta, bir tüfek ve matkap; sahibine teslim edilmek üzere geri alındı.
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