Video Yaşam Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

03.05.2025 | 14:10

Karabük'te bir ikamette hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kurtuluş Mahallesi'nde bir müstakil evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen A.D., H.M. ve M.O.'nun yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden H.M., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. A.D. ve M.O.'nun ise il dışından otobüsle Karabük'e geldikleri belirlenince, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlıların çaldıkları değerlendirilen kesim motoru, iki olta, bir tüfek ve matkap; sahibine teslim edilmek üzere geri alındı.
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