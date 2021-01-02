Video Yaşam Hucurât Suresi dinle! Hucurât Suresi (Tecvidli) Arapça Dinle Türkçe anlamı oku

Hucurât Suresi dinle! Hucurât Suresi (Tecvidli) Arapça Dinle Türkçe anlamı oku

Hucurât Suresi dinle! Hucurât Suresi (Tecvidli) Arapça Dinle Türkçe anlamı oku
02.01.2021 | 15:11

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Hucurât Suresi Kur'an-ı Kerim'in 49. suresidir Hucurât Suresi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Hucurât Suresi'nin (tecvidli) Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

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