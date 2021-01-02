Hucurât Suresi dinle! Hucurât Suresi (Tecvidli) Arapça Dinle Türkçe anlamı oku
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Hucurât Suresi Kur'an-ı Kerim'in 49. suresidir Hucurât Suresi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Hucurât Suresi'nin (tecvidli) Arapça okunuşu ve Türkçe meali...