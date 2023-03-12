Video Yaşam Husumetli 2 aile arasında uzun namlulu silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Husumetli 2 aile arasında uzun namlulu silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Husumetli 2 aile arasında uzun namlulu silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı | Video

12.03.2023 | 10:50

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 2 aile arasında uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 16.00 sularında Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı kırsal Anıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte öfkelenen 2 aile arasında uzun namlulu silahlarla kavga çıktı. Kavga sonucu olayda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Muzaffer Kaya ile oğlu Necmettin Kaya, Bedri Güzel ve Aziz Güzel kardeşler çevredeki hastanelere kaldırdı. Sağlık ekiplerinin hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen baba ve oğul kurtarılamadı. Bedri Güzel ve kardeşi Aziz Güzel tedavi altına alındı.

Silahlı kavga ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken, cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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