İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Toplumun ve ailenin huzurunu kaçıracak her şeyin karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz" | Video 13.11.2024 | 12:46 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplum ve aile huzurunu tehdit eden her türlü unsurun karşısında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Kurulu 1. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada aile yapısının korunmasının önem taşıdığını belirterek, "Milletimizin temel dayanağı ve toplumsal omurgası olan aile yapımızı korumak ve güçlendirmek, hepimiz için hayati bir önem taşıyor. Ancak geldiğimiz aşamada ideolojik bir mahiyet kazanan küreselleşmenin aile kurumunu parçalamaya yönelik çok ciddi tehditleriyle karşı karşıyayız. Değerlerimizi aşındırmaya çalışan bu akımların büyük finans kaynaklarından beslendiği ve uluslararası kurumlar tarafından da desteklendiği ne yazık ki acı bir gerçek. Bilhassa gençlerimizi hedef alan bu kirli zihniyet, çeşitli sapkın ideolojilerin gençlerimizi kıskacına almasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle LGBT gibi sapkın oluşumlar, cinsiyetsizlik kavramları, aile yapımızı tehdit eden en büyük tehlikelerdendir" dedi.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ, GÜÇLÜ AİLE İLE MÜMKÜNDÜR

Türkiye'nin geleceğinin aile yapısını korumaktan geçtiğine değinen Bakan Yerlikaya, "Tarihi ve kültürel müktesebatımızın da ötesinde insan varoluşuna, fıtri doğamıza aykırı olan bu sapkın akımlara karşı gençlerimizi ve aile yapımızı her türlü tehditten korumak adına kararlılıkla mücadele etmek, bizim için bir beka ve ikbal meselesidir. Çünkü biliyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceği, güçlü aile ile mümkündür" şeklinde konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK BİZLERE DE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR"

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" konusunda İçişleri Bakanlığı'nın da üzerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' çerçevesinde İçişleri Bakanlığı olarak bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız, üç ana faaliyet alanından doğrudan sorumlu, 7 faaliyette de ilgili kurum olarak yer almaktadır. Ana faaliyette ilk olarak 'Afete Hazır Aile Eğitimlerinin' yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. İkincisi, mahalle muhtarları ve apartman yöneticilerine afet bilinci ve toplanma alanlarına ilişkin eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Son ana faaliyetimizde de kaymakam adayları ile kolluk personelimiz, yardımcı yargı personelimiz ve adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerindeki uzmanlarımıza aile ve sosyal hizmet temelli dersler verilecektir" dedi.

"AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN 'AFET OKURYAZARLIĞI' EĞİTİM MODÜLLERİ OLUŞTURULACAK"

İçişleri Bakanlığının yer alacağı diğer faaliyetlerden de bahseden Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın ilgili kurum olarak yer aldığı diğer 7 faaliyette ise; AFAD'ın öncülüğünde yürütülecek çalışmalarda afet ve acil durumlara ilişkin 'afet okuryazarlığı' eğitim modülleri oluşturulacak. Okullarda velilere yönelik afet farkındalık programları yürütülecek ve afet müdahalesindeki yerel mekanizmaların aile odaklı yaklaşımları güçlendirilecektir. Bakanlığımızın diğer görev alanlarında ise, aile içi şiddet ve aile düzenine karşı işlenen suçlar ile bu suçların nedenlerine dair analiz çalışmaları yapılması, nüfus yapısındaki değişimlere uyum sağlamak adına hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi, ülkemizdeki yabancı uyruklu ailelerin uyum süreçlerini destekleyecek rehberlik hizmetlerinin artırılması, şehit ve gazi ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetlerinin genişletilmesi hedeflenmektedir."

"AİLEYİ TEHDİT EDEN BU UNSURLARA KARŞI KORUYUCU, ÖNLEYİCİ VE GÜÇLENDİRİCİ FAALİYETLERİMİZİ ARALIKSIZ YÜRÜTMEKTEYİZ"

Aile karşıtı durumlara yönelik alınan önlemlerle ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde İçişleri Bakanlığı olarak aileyi tehdit eden bu unsurlara karşı koruyucu, önleyici ve güçlendirici faaliyetlerimizi aralıksız yürütmekteyiz. Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda 'Afete Hazır Aile Eğitimleri' çerçevesinde 1 milyon 830 bin 368 aileye 'Afet Bilinci Eğitimleri' verildi. Okullarda 3 milyon 223 bin 793 öğrencimize afet ve acil durum farkındalığı kazandırıldı. Bin 903 muhtarımıza afet ve toplanma yeri eğitimleri verildi. 25 bin 242 personelimize 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' eğitimi, 18 bin 88 personelimize ise 'Aile İçi İletişim' eğitimi verildi. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız bünyesinde toplam bin 287 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği' oluşturulmuş olup, ülkemizin her bölgesinde çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Toplumun ve ailenin huzurunu kaçıracak her türlü etki ve etkileşimin karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi kültürümüzü tehdit eden zararlı etkilerden korumak için her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.