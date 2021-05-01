İftar saati: İllere göre ezan vakitleri ve Ramazan İmsakiyesi - İstanbul iftar saati 1 Mayıs | Video

Ramazan ayını yarıladık ve çoğu geride kaldı. Diyanet İşleri'nin yayınladığı Ramazan İmsakiyesi takvimine göre 1 Mayıs Pazar günü Ramazan ayının 19 günü idrak edilecek. İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti ve İzmir iftar saati başta olmak üzere il il iftar vakti bilgileri de gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Ramazan İmsakiye 2021 ile İstanbul'da sahur saat kaçta sorusu cevabını bulurken, tüm iller için iftar saatleri ve sahur saatleri de belli oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar saati ve il il iftar saatleri!

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