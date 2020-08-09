Video Yaşam İki değnekçi daha suçüstü yakalandı | Video

İki değnekçi daha suçüstü yakalandı | Video

İki değnekçi daha suçüstü yakalandı | Video
09.08.2020 | 19:07

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İstanbul’da iki değnekçi daha suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 13’ü “Korsan Otoparkçılık” olmak üzere toplamda 25 suç kaydı bulunan Savaş Ç., değnekçilik suçundan 14. defa yakalandı. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

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İstanbul Polisi, Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan iki değnekçiyi daha suçüstü yakaladı. Savaş Ç. ve Nabijon E. isimli iki değnekçi gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Savaş Ç.'nin 13'ü "Korsan Otoparkçılık" olmak üzere toplamda 25 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan iki şüpheli hakkında da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldığı vurgulandı. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

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