İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada 16.08.2021 | 12:05
02:26
01:50
FSM'de polisten kaçan kamyonet TEM'i birbirine kattı | Video 16.08.2021 | 11:47
01:05
05:20
Arnavutköy’de kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı | Video 16.08.2021 | 11:20
02:07
00:57
Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi | Video 16.08.2021 | 11:20
03:44
Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler | Video 16.08.2021 | 10:45
01:59
Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı | Video 16.08.2021 | 10:45
00:56
03:32
Mersin kumsalı ender görülen bir olaya ev sahipliği yaptı | Video 16.08.2021 | 10:14
00:25
Fatih’te değnekçi operasyonu! Değnekçilik anı kameralara yansıdı | Video 16.08.2021 | 10:20
03:14
05:53
Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem | Video 16.08.2021 | 09:54
02:28
Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu | Video 16.08.2021 | 09:54
02:58
04:46
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız | Video 16.08.2021 | 09:40
00:30
00:25
03:18
Antalya'da korku dolu anlar! 4 gezi teknesi alev alev böyle yandı 16.08.2021 | 08:41
İstanbul'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında, iki tekerlekle şasi arasına saklanan 2 kaçak göçmen yakalandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı. İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polis, otobüsün altında ölüme yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi. Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.