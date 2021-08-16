Video Yaşam İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada

İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada

İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada
16.08.2021 | 12:05

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında, iki tekerlekle şasi arasına saklanan 2 kaçak göçmen yakalandı.

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı. İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polis, otobüsün altında ölüme yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi. Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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