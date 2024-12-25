İş yeri çalışanının tezgahta unuttuğu telefonu böyle çaldı | Video
İstanbul Arnavutköy'de bir market çalışanı cep telefonunu reyonun üzerinde unuttu. Bir süre sonra alışveriş için markete giren bir şahıs, cep telefonunu sanki kendi telefonuymuş gibi alarak cebine koydu. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.
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