Video Yaşam İsrail'in saldırılarından kaçanları taşıyan 4. gemi Mersin'e geldi | Video
İsrail'in saldırılarından kaçanları taşıyan 4. gemi Mersin'e geldi | Video

İsrail'in saldırılarından kaçanları taşıyan 4. gemi Mersin'e geldi | Video

06.10.2024 | 13:37

İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan kaçan aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı farklı ülkelerden 426 yolcunun olduğu gemi Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirildi. Limana gelen 4. gemi ile bugüne kadar Mersin'e ulaşan kişi sayısının 1400'ü geçtiği öğrenildi.

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İsrail'in Lübnan'a da saldırmasının ardından burada yaşayan başka ülke vatandaşları, havayolu kapalı olduğu için deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na gelmeye devam ediyor. Daha önce 3 gemiyle Taşucu Limanı'na gelen çok sayıda yolcu, buradan ülkelerine gitti. Bugün ise 96 araç ile Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı farklı ülkelerden 426 yolcunun olduğu gemi geldi. Limanda pasaport işlemleri yapılan yolcuların daha sonra ya kendilerini bekleyenlerle yada minibüs, taksi gibi vasıtalarda ülkelerine ulaşmak için havalimanlarına gitti.

Lübnan'da İsrail'in saldırılarının devam ettiğini kendisinin de işini bıraktığını belirten Yahya Nasr, ABD ve İsrail'in bir olduğunu, orada çocuklara, kadınlara ve insanlara hiç bir saygının olmadığını sürekli vurduklarını söyledi.

Savaş'ın çıkmasının ardından uçakların iptal edildiğine değinen Muhammet Fadak Hassas," Son durum çok iyi değil. Çok büyük bir bomba attılar, sonra biz yola çıktık. Bir hafta bekledik, gemi geldi çok şükür buraya geldik"dedi.

Gemiyle gelen Türk vatandaşlarından Müsame Tosun ise her an bölgede bombaya maruz kalınacak bir durumun yaşandığını kaydetti.

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