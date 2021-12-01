Video Yaşam İstanbul Başakşehir'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı
İstanbul Başakşehir'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Başakşehir'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı

01.12.2021 | 08:52

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İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı.

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Olay, saat 01.15 sıralarında Başakşehir, İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğalgazla çalışan 34 JP 9880 plakalı İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi. İçinde yolcu bulunmayan otobüsün alev aldığını fark eden sürücü, hemen otobüsten inerek olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalarının sonucunda yangını söndürdü. Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında ise yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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