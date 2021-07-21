Video Yaşam İstanbul Esenler'de bebe bezi ile dolaşan cüce keçi ilgi odağı oldu!

İstanbul Esenler'de bebe bezi ile dolaşan cüce keçi ilgi odağı oldu!

İstanbul Esenler'de bebe bezi ile dolaşan cüce keçi ilgi odağı oldu!
21.07.2021 | 09:54

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İstanbul Esenler yaşayan ve keçilere olan ilgisinin peşinden giden Ömer Kara, uzun süredir aradığı cüce keçi ırkından bir keçiyi Büyükçekmece'de bulup aldı. Bir aydır keçiyle beraber yaşayan Kara, keçisini gezdirirken bebek bezi dahi kullanıyor.

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İstanbul Esenler'de yaşayan Ömer Kara isimli vatandaş keçilere olan merakı nedeniyle evinde evcil hayvan olarak keçi besliyor. Daha önceden 2 keçiyle beraber yaşayan Kara uzun süredir almak istediği cüce keçi ırkını Büyükçekmece'de bir çiftlikte buldu. Uzun ısrarlar sonucu çiftlik sahibinden aldığı cüce keçi ile bir ay boyunca beraber yaşayan Ömer Kara, gittiği her yere keçisi Zeytin'i de götürüyor. Kara, kimi zaman da keçisinin altına çocuk bezi giydirip parkta gezintiye çıkıyor. Evcil hayvan olarak karşılarında keçi görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Özellikle çocukların ilgi odağı haline gelen Zeytin ile fotoğraf çektirmek için sıraya girenler de oluyor.


"BEN NE YAPIYORSAM O DA BENİM PEŞİMDE"
Keçilere karşı olan ilgisini ve cüce keçi hayalini anlatan Ömer Kara, ?Cüce keçi benim hep hayalimdi. Bundan önce iki tane keçim vardı onlar büyüyen cinsti şimdi büyümeyen cins aldım onu besliyorum. Büyükçekmece'de bir çiftlik sahibinden aldım. Nadir bir hayvan olduğu için önce vermek istemedi ama ısrarı üzerine aldım. Bir aydır beraberiz, biberonla besliyorum. İyice yakınlaştık, beraber yatıyoruz, beraber kalkıyoruz, beraber yemek yiyoruz. Ben ne yapıyorsam o da benim peşimde. İnsanların tepkileri çok farkı oluyor çünkü dışarıda hep kedi, köpeğe alıştıkları için keçi görünce tuhaf oluyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ben de bir farklılık yaratmak istedim ve keçi aldım. Keçi insanlarla yaşayabiliyor, çok cana yakınlardır. İsmi Zeytin dedi.
Keçiyi gören vatandaşlardan bazıları ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade ederken bazıları da keçinin evcil hayvan olabileceğini söyledi.

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