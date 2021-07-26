İstanbul Eyüpsultan'da uzun namlulu silahların kullanıldığı kavga; 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da 5 şüpheli daha önce aralarında husumet bulunan Recep Kılıç (23) ve Yusuf Barçın'ı (24) sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Recep Kılıç, saldırıda hayatını kaybetti. İzmir'de gözaltına alınan şüphelilerin Eyüpsultan'daki işyerlerinde çok sayıda satışa hazır halde paketlenmiş eroin çıktı.

Olay 22 Temmuz'da Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Recep Kılıç ve Yusuf Barçın, aralarında daha önceden husumet bulunan Ali Haydar M. (24), Ali Ç. (19), Mesut Ç. (25), Ali K. (19) Muhammed A. (19) adlı 5 kişi tarafından sokak ortasında kalaşnikof marka uzun namlulu silahla ve tabancalarla kurşun yağmuruna tutuldu. Şüpheliler olay yerinden araçla kaçarken Recep Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yusuf Barçın'ın ise hastanede yaralı olarak tedavisi sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin önce İzmit Kandıra'daki bir adrese gittikleri belirlendi. 5 şüpheli daha sonra İzmir'e doğru yola çıktı. 23 Temmuz'da İzmir'de yakalanan şüpheliler İstanbul Asayiş Şube'ye getirildi. Şüphelilerin Kandıra'da uğradıkları adreste cinayette kullanılan uzun namlulu silah ele geçirilirken, aynı adresin çevresindeki ormanlık alanda yapılan aramalarda yine cinayette kullanılan iki adet tabancaya ulaşıldı. İzmir'de yakalanan şüphelilerin üstünde 90 bin lira ele geçirilirken, Mesut Ç. ve Ali Ç.'nin Alibeyköy'deki işyerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda paketlenmiş ve satışa hazır eroin bulundu. Alibeyköy'deki işyerine yapılan baskının görüntüleri polis kamerasına yansıdı. Şüphelilerin daha önceden de uyuşturucu satışı da dahil pek çok suç kaydı bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen silah ve paketlenmiş eroinler ise İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis tarafından sergilendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro'daki işlemlerinin ardından 5 şüpheli bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.