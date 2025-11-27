İstanbul Güngören'de bıçaklanan lise öğrencisi; Bunu yapanlar okul arkadaşlarım

27.11.2025 | 10:41

İstanbul Güngören'de 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Ü., "Arkamdan 15-20 kişi geldi. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık. Okulda hep haraç falan istiyorlardı. Okula bıçak getiriyorlardı. Bütün paramı aldılar. Kredi kartlarımı, cüzdanımı her şeyimi aldılar, hiçbir şey bırakmadılar. Tehdit ettiler" dedi.