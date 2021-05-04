İstanbul Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı
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İstanbul Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.