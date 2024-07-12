İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı | Video 12.07.2024 | 15:41 İGA İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ise Hava Trafik Kontrol Kulesi, kırmızı-beyaz ışıklandırma ile Türk Bayrağı’nın renklerine bürünecek. VİDEO DEVAM EDİYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi İstanbul Havalimanı'nda da anılacak. Türk milletinin demokrasi zaferini simgeleyen 15 Temmuz vesilesiyle dış hatlar terminali giden yolcu katında bulunan İstanbul yazısı önünde demokrasi zaferine dair fotoğrafların yer aldığı bir sergi hazırlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan sergi düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Törene, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ferhat Dağıstan, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Mustafa Parasız, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Havalimanı Başmüdürü Abdullah Enis Eker, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile beraberindekiler katıldı. Açılış töreni sonrası katılımcılar, sergi alanını gezerek fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI KULESİ 15 TEMMUZ'DA TÜRK BAYRAĞI RENKLERİNE BÜRÜNECEK

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türk milletinin 15 Temmuz zaferinin 8. yılında anma etkinlikleri kapsamında Hava Trafik Kontrol Kulesini kırmızı-beyaz ışıklandırma ile aydınlatacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kule, Türk Bayrağı'nın renklerine bürünecek.

"15 TEMMUZ AMERİKALI BİR HAİNİN VE ONUN DESTEKÇİLERİNİN BU ÜLKENİN GELECEĞİNE KASTETTİĞİ BİR GECEDİR"

Serginin açılış töreninde konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, "15 Temmuz, Amerikalı bir hainin ve onun destekçilerinin bu ülkenin geleceğine kastettiği bir gecedir. Yine 15 Temmuz gecesi, bu ülkenin evlatlarının çıplak elleriyle, bu milletin boğazından kısarak alınan tanklara, uçaklara ve bombalara karşı çıktığı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siper ettiği ve buna engel olduğu gecedir. Bir daha ülkemizin bu tür ihanetlerle ve böyle olaylarla karşılaşmamasını temenni ediyorum" dedi.

''EN SON ZAFERİMİZİ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI KAZANDIK''

Serginin açılış amacının milletin kahramanlığını bir kez daha gözler önüne sermek olduğunu belirten İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır' sözünde de bunu açıkça belirtmiştir. Bağımsızlıktan vazgeçmeyen bir milletin fertleri olarak tarihimiz boyunca egemenliğimize birçok kez müdahale edilmeye çalışıldı. Cumhuriyetimize ulaşmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere yakın tarihimizde tüm bu mücadelelerden zaferle ayrıldık. Bu zaferlerden en sonuncusunu ise 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı kazandık. O gecede, milletimiz demokrasiye kasteden darbecilere karşı verdiği mücadelede egemenliğe ve demokrasiye olan inancını en güçlü şekilde gösterdi" diye konuştu.

"ŞEHİT DE OLMADIM GAZİ DE, NASİBİM YOKMUŞ"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Bir tarafta gururu yaşarken, diğer tarafta keşke yaşanmasaydı diye düşündüğümüz ama ilahi kadar programında da yaşanılması takdir edilmiş bir süreci ne yazık ki beraber yaşadık. O gecede iş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğimizde ve karşılığında takdir, teşekkür beklerken üzerimize kurşunları yağdırdılar. Onlarca mermi kafalarımızın üzerinden ayaklarımızın altından geçti. Nasibim yokmuş. Gördüğünüz gibi şehit de olmadım gazi de. Belki de o da bizim için bir lütuf ve ikramdır" şeklinde konuştu.