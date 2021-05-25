İstanbul Küçükçekmece'de annesini öldürüp parçalara ayıran zanlı adliyeye böyle sevk edildi
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istanbul Küçükçekmece'de dün annesi Sevilay Palabıyık'ı satırla öldüren ve kafasını keserek bir tencerenin içine koyan Tuğçe S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuğçe S., bugün adliyeye sevk edildi.