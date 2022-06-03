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OTOMATİK OYNAT
05:26
500 kınalı keklik Namaz Dağı’nda özgürlüğe kanat çırptı | Video 03.06.2022 | 11:02
01:04
Cips hırsızı karga kamerada | Video 03.06.2022 | 11:02
00:13
İsveç’te eşini öldürmeye teşebbüs eden şahıs, Kuşadası'nda yakalandı | Video 03.06.2022 | 11:02
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İstanbul manzaralı dev gemide sinema keyfi | Video 03.06.2022 | 09:48
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Adana'da 6 ayda 80 kişiye 549 bin 613 lira yasaklı köpek cezası | Video 03.06.2022 | 09:48
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Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 03.06.2022 | 09:23
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Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti | Video 03.06.2022 | 09:34
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Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı! O anlar kamerada | Video 03.06.2022 | 08:51
01:32
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı | Video 03.06.2022 | 08:52
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Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı | Video 03.06.2022 | 08:44
02:19
Gaziosmanpaşa'da acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 03.06.2022 | 08:43
03:22
Bodrum katta çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi zehirlendi | Video 03.06.2022 | 08:43
01:07
Yol ortasında para dolu poşet buldu | Video 03.06.2022 | 08:52
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Kadıköy'de restoranda yangın çıktı, bina sakinleri sokağa döküldü | Video 03.06.2022 | 08:43
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Sevgilisiyle tartışan genç kadın köprüye çıktı | Video 02.06.2022 | 21:55
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Galata’daki dehşette yeni gelişme! Kendini yakan genç hayatını kaybetti 02.06.2022 | 16:28
Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olan Bermuda bayraklı Regal Princess isimli dev gemi Galataport Limanı'nda demir attı. Dev boyuyla çevredeki binaları gölgede bırakan ultra lüx gemi terasında yolcularına havuzlu ve İstanbul manzaralı açık hava sineması keyfi yaşatırken o anlar havadan görüntülendi.