Video Yaşam İstanbul manzaralı dev gemide sinema keyfi | Video
İstanbul manzaralı dev gemide sinema keyfi | Video

İstanbul manzaralı dev gemide sinema keyfi | Video

03.06.2022 | 09:48

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Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olan Bermuda bayraklı Regal Princess isimli dev gemi Galataport Limanı'nda demir attı. Dev boyuyla çevredeki binaları gölgede bırakan ultra lüx gemi terasında yolcularına havuzlu ve İstanbul manzaralı açık hava sineması keyfi yaşatırken o anlar havadan görüntülendi.

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Pandemi çerçevesinde vaka sayılarının azalmasıyla kruvaziyer gemi seferlerinin de tekrar başlaması ile birlikte Türkiye limanlarına birbiri ardına dev yolcu gemileri demir atmaya devam ediyor. Nisan ayı sonunda Türkiye'yi ziyaret eden Costa Venezia, Odyssey of the Seas isimli dev gemilerden sonra yüzen şehri andıran Regal Prıncess Galataport Limanı'na uğradı. 330 metre uzunluğunda,141 bin groston ağırlığında, 3 bin 560 yolcu kapasiteli Regal Princess 2 bin 460 yolcusu ile İstanbul'a demir attı. Gemi yolcularına bir yandan tarihi yarımada bir yandan ise İstanbul Boğazı manzarasıyla açık havada sinema keyfi yaşattı. O anlar ise havadan görüntülendi. Ultra lüx geminin odalarının yüzde 81'inde balkon bulunmasıyla, içindeki alışveriş merkezi, açık ve kapalı sinema salonları dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Öte yandan Galataport Limanı'ndan kalkan gemi Yunanistan'ın Mykanos Limanı'na doğru yola çıktı.

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