İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video

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İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen polis, haklarında örgüt içerisinde "mahrem imam", "askeri öğrenci" ve "ev abisi" olarak faaliyet yürüttüğüne dair deliller bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan 15 şüphelinin yakalanması için 9 Eylül'de İstanbul başta olmak üzere İzmir, Adana ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'da bulunan 10 adres ile diğer illerde yapılan baskınlarda FETÖ şüphelisi 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyesi 2 şüphelinin yurtdışına firar ettiği tespit edildi.
Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan FETÖ/PDY mensubu 13 şahıstan 2'si "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Örgütle ilgili bildiklerini polise aktaran 2 şüphelinin, adli makamlardaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan geri kalan 11 zanlıdan 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, 5 FETÖ üyesi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Üç şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.