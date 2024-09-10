İstanbul metrosunda sevimli kedinin yolculuğu kamerada | Video 10.09.2024 | 12:18 İstanbul’da sevimli bir kedi metroda yolculuk yaparken kameralara takıldı. Görenlerin sevmeye çalıştığı kedinin duraklarda inip bindiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da en yoğun kullanılan metro duraklarından Vezneciler metro bir kedinin yolculuğu görüntülendi. Onur Emirtekin tarafından çekilen görüntülerde sevimli kedi önce metronun gelmesini bekliyor daha sonra kapıların açılması ile içeri giriyor. Dolu olan metronun içerisinde gezinen kediyi görenler sevmeye çalışıyor. Kedi Yenikapı metro istasyonuna geldiğinde ise kapıların açılması ile iniyor, daha sonra durağı adeta beğenmeyerek tekrar metroya geri biniyor. Kedinin sevimli yolculuğu görenleri gülümsetiyor.