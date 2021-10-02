Video Yaşam İstanbul Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın
İstanbul Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın

İstanbul Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın

02.10.2021 | 09:09

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İMES Sanayi Sitesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı.

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İstanbul Ümraniye Dudullu'da bulunan İMES Sanayi Sitesi içindeki bir plastik ve kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevler itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Yangın, 23.30 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde bulunan İMES Sanayi Sitesi 402'inci Sokak'ta bulunan kauçuk ve plastik üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Kauçuk üretimi yaptığı belirlenen fabrikada çıkan alevler çevrede bulunan diğer iş yeri sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ümraniye, Dudullu ve Ataşehir'den itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın sonrası tek katlı fabrikada büyük çapta hasar oluşurken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.


Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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