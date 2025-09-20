İstanbul'da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti

BEYOĞLU’nda 16 yaşındaki B.A.K., müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuzhan Kırdı’yı (27) önce ensesinden bıçakladı. Taksicinin cüzdanını ve taksiyi gasbetmeye çalışan şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili konuşan taksici Oğuzhan Kırdı, "Bıçağı enseme sallaması 3-5 saniye sürdü. Bütün hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti" dedi.