Video Yaşam İstanbul’da akıl almaz kaza kamerada! Sıkışan şoförü 10 tonluk otobüsü itip kurtardılar | Video
İstanbul’da akıl almaz kaza kamerada! Sıkışan şoförü 10 tonluk otobüsü itip kurtardılar | Video

İstanbul’da akıl almaz kaza kamerada! Sıkışan şoförü 10 tonluk otobüsü itip kurtardılar | Video

11.12.2022 | 10:15

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Kağıthane’de arızalı otobüsünü tamir etmek için motor kısmına geçen şoför, park halindeyken kaymaya başlayan arkadaki otobüsle kendi otobüsü arasında kaldı. Sıkışan adamı, onlarca vatandaş yaklaşık 10 tonluk otobüsü geriye iterek kurtarırken, akıl almaz o anlar kameralara yansıdı.

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Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde şoför Bekir Güder (34) arızalanan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmeye için arkada bulunan motor bölümüne geçti. Kaputu açan Güder, kafasını içeriye sokarak tamirata başladı. O esnada park halindeki otobüsünden inen Yılmaz Gölge (48), 34 UZ 8405 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre "imdat" frenini çekmedi.

ONLARCA KİŞİ 10 TONLUK OTOBÜSÜ İTTİRDİ
Kısa bir süre sonra otobüsün birkaç metre kayması sonucu Güder, iki otobüs arasında kaldı. Sıkışan adamın feryadını duyan vatandaşlar koşarak Güder'in yanına geldi. Onlarca vatandaş yaklaşık 10 ton ağırlığındaki otobüsü elleriyle geriye doğru ittirdikten sonra Güder'i bulunduğu yerden kurtardı. Otobüsün kaydığı ve vatandaşların otobüsü ittiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜ YARALANDI, OTOBÜSLERDE MADDİ HASAR OLUŞTU
Olayın ardından yaralanan Bekir Güder için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Güder'in sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kayan otobüsün ön ve yan camlarının kırıldığı görüldü.

"OTOBÜSÜ 20-25 KİŞİ GERİYE İTTİRDİK"
Olayla ilgili konuşan bir adam, "Ofiste otururken bağırış seslerini duydum. Dışarıya çıktım bir baktım ki otobüs kaymış. Arkadaşlar otobüsü iterken, şoför aracın altındaydı. İki arkadaşla beraber tuttuk ve alttan dışarıya çıkarttık. Daha sonra otobüsün imdat freninin çektiler ve otobüs durdu. En başta yaralı şoför 'ben neredeyim' diyordu. Zaman geçince toparladı ama kolu falan kırılmıştı, durumu fenaydı. İç kanaması var mı diye şüphe ettik ama sağlık ocağından hemşireler geldi baktı sonra da ambulans geldi ve alıp götürdü. Şoför arıza olduğu için motor kısmındaymış. Tamir etmek için uğraşıyordu ama böyle bir olay oldu. Diğer şoförlerin söylediğine göre imdat frenini çekmemiş o yüzden otobüs kaymış. Otobüsü 20-25 kişi geriye ittirdik. Bozuk olan aracın kapağı açık olmasa ve başı içeride olmadıysa adamı kaybetmiştik" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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