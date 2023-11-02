İstanbul’da akıl almaz olay: Gömleğini çıkartıp iş yerinin tabelasını böyle yaktı | Video
Bağcılar’da bir kişi sabah saatlerinde kepenkleri kapalı olan dükkanın önüne gelerek gömleğini çıkartıp bulduğu sopanın ucuna taktı. Gömleği meşale gibi yaparak tabelayı ateşe veren şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
YERDEKİ SOPAYI ALIP PEŞİNDEN KOŞTU AMA DURDURAMADI
İşyerini gündüz vakti ateşe vermeye çalışan kişiyi fark eden başka bir vatandaş yerdeki sopayı alarak şahsı durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Dakikalarca takip ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi. Şahıs bir şeyden haberi yokmuş gibi davranarak yoluna devam etti.
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