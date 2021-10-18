Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:21
Beyoğlu'nda fenalaşan hastayı itfaiye ekipleri kurtardı 18.10.2021 | 10:55
01:33
Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira... 18.10.2021 | 11:02
05:12
İstanbul’da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada | VİDEO 18.10.2021 | 10:47
04:51
04:43
01:30
Başından vurulan genç odasında ölü bulundu! 18.10.2021 | 10:11
12:31
02:50
00:55
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 25 adrese eş zamanlı baskın! 18.10.2021 | 09:55
00:18
Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu | Video 18.10.2021 | 09:56
02:46
Borçka Karagöl'den eşsiz sonbahar manzaraları 18.10.2021 | 09:43
03:52
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk 18.10.2021 | 09:37
01:35
Beyoğlu'nda otomobil takla attı, trafik yoğunluğu oluştu 18.10.2021 | 09:20
02:15
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 18.10.2021 | 09:20
02:46
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı 18.10.2021 | 09:18
03:45
30 yıllık saz üreticisi ama yaptığı sazları çalamıyor 18.10.2021 | 09:20
02:06
Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü, bina tahliye edildi 18.10.2021 | 09:18
01:20
00:22
Van’da 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı 18.10.2021 | 09:18
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.