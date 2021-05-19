Video Yaşam İstanbul’da ilginç kaza: Martı ile motosikletli boş yolda çarpıştı | Video

İstanbul’da ilginç kaza: Martı ile motosikletli boş yolda çarpıştı | Video

İstanbul’da ilginç kaza: Martı ile motosikletli boş yolda çarpıştı | Video
19.05.2021 | 10:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da ilginç kaza: Martı ile motosikletli boş yolda çarpıştı | Video 04:11
İstanbul’da ilginç kaza: Martı ile motosikletli boş yolda çarpıştı | Video 19.05.2021 | 10:40
Müge Anlı canlı yayın izle: 19 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay: Kocasının amcası ile kaçan kadın... 16:08
Müge Anlı canlı yayın izle: 19 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay: Kocasının amcası ile kaçan kadın... 19.05.2021 | 10:30
İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlalinin sebep olduğu kaza kamerada 00:33
İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlalinin sebep olduğu kaza kamerada 19.05.2021 | 10:09
Terörden arındırılan Munzur’da yaz günü kızak keyfi | Video 06:06
Terörden arındırılan Munzur’da yaz günü kızak keyfi | Video 19.05.2021 | 09:23
Esenyurt’ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı | Video 01:33
Esenyurt’ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı | Video 19.05.2021 | 09:46
Boğaz manzaralı restorana koronavirüs baskını kamerada | Video 01:52
Boğaz manzaralı restorana koronavirüs baskını kamerada | Video 19.05.2021 | 09:34
Kartal’da motosiklet sepetindeki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:13
Kartal’da motosiklet sepetindeki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 19.05.2021 | 09:46
Edirne'de kahvehane kumar operasyonu | Video 00:43
Edirne'de kahvehane kumar operasyonu | Video 19.05.2021 | 09:34
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var 04:27
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var 19.05.2021 | 08:50
SON DAKİKA: Çankırı'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Tekme ve yumruklarla yerlerde sürükledi 01:30
SON DAKİKA: Çankırı'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Tekme ve yumruklarla yerlerde sürükledi 19.05.2021 | 08:50
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde yangın paniği | Video 01:30
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde yangın paniği | Video 19.05.2021 | 08:43
Saçından tutup yerlerde sürükledi. Tekmeli, yumruklu boşanma kavgası kamerada | Video 01:20
Saçından tutup yerlerde sürükledi. Tekmeli, yumruklu boşanma kavgası kamerada | Video 19.05.2021 | 08:43
Adana’da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu | Video 01:47
Adana’da Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu | Video 19.05.2021 | 08:30
Manisa'da aile faciası! Kardeşlerin oda kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı 00:53
Manisa'da aile faciası! Kardeşlerin oda kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı 19.05.2021 | 06:09
İzmir'de silahlı dehşet! Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu 01:10
İzmir'de silahlı dehşet! Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu 19.05.2021 | 06:09
THY'den tarihi forma! Uçağa milyonlarca kişinin adı yazılacak | Video 00:57
THY'den tarihi forma! Uçağa milyonlarca kişinin adı yazılacak | Video 19.05.2021 | 00:14
Yılın aşk bombasında yeni perde! Buket Aydın ilk kez gazetecilerin karşısına çıkıp açıklama yaptı | Video 03:36
Yılın aşk bombasında yeni perde! Buket Aydın ilk kez gazetecilerin karşısına çıkıp açıklama yaptı | Video 18.05.2021 | 23:41
Esra Erol’da ilginç olay! TikTok’da tanıştığı kadınla evlendi “Benim hayatım Brezilya filmlerine benzedi” diyerek isyan etti | Video 05:40
Esra Erol’da ilginç olay! TikTok’da tanıştığı kadınla evlendi “Benim hayatım Brezilya filmlerine benzedi” diyerek isyan etti | Video 18.05.2021 | 19:29
Normalleşme sürecinde kritik eşik... Detaylar A Haber'de | Video 01:31
Normalleşme sürecinde kritik eşik... Detaylar A Haber'de | Video 18.05.2021 | 17:57
Yeni araştırmada dikkat çeken sonuç! Günde 10 bin adım gerekli mi? | Video 01:55
Yeni araştırmada dikkat çeken sonuç! Günde 10 bin adım gerekli mi? | Video 18.05.2021 | 17:41

Şişli’de boş yolda en sağ şeritten en sol şeride geçmeye çalışan martı diye tabir edilen elektrik Scooter kullanıcısı motosikletli kuryeyle çarpıştı. İlginç kazada sürücüler yere savrularak yaralanan sürücüler tıp merkezi çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, önceki hafta Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında martı diye tabir edilen elektrikli Scooter ile seyir halinde olan Ömer Gümüş, bir anda en sol şeride geçmek istedi. O esnada motosikletle seyir halinde olan Murat Kaya, martı kullancısı Gümüş ile çarpıştı. Kaza sonucu Kaya ve Gümüş yere savrularak yaralandı.

BOŞ YOLDA MARTI İLE MOTOSİKLETLİ ÇARPIŞTI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralıları gören özel bir tıp merkezinin çalışanları ise hafif yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşların seferber olduğu olay sonrası yaralılar, bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"MARTILARIN TRAFİKTE OLMASI ÇOK TEHLİKELİ"
Kazayı gören bir vatandaş, "Martı Mecidiyeköy istikametine gidiyordu. Karşıya geçiyordu daha doğrusu. Motorlu da hızla Mecidiyeköy'den bu tarafa geliyordu. Orada bir fren sesi duydum. Sonra zaten çarpışma oldu. Şuradaki klinikten hemen müdahale ettiler. Ciddi bir şeyleri yoktu, biraz korktular. Biz gelirken 2-3 tane motorlu bizi silme geçti. Çok fazla motorlu var o da sanal alışveriş arttığı için bir de motorlu arkadaşlar çok fazla acele ediyor. Yani bir kaç tanesi bize de çarpıyordu yanımızdan geçti gitti. Martıların trafikte olması çok tehlikeli" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA