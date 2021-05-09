İstanbul’da lüks sitede kazma ve silahlı kavga kamerada | Video

Beyoğlu’nda lüks bir siteyi basan 3 saldırgan özel güvenlik görevlilerine tekme, yumruk ve kazmayla saldırdı. Görevlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, özel güvenlik görevlisi tabancayla vurularak yaralandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken kaçan suç makinesi 3 saldırgan, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki lüks sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tam kapanmanın olduğu akşam saatlerinde 2 lüks otomobille siteye gelen 3 şahıs içeriye girmek istedi. Sitenin girişindeki özel güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar ve görevliler arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada şahıslardan biri eline geçirdiği kazmayla görevlilere saldırdı. Görevlilerin şahısları püskürtmesi üzerine şahıslar geldikleri araçlarına doğru kaçtı. Görevlilerin peşinden gitmesi üzerine şahıslardan biri özel güvenlik görevlisi 33 yaşındaki Müjdat B'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Saldırganlar ardından araçlarına binerek kayıplara karıştı.

LÜKS SİTEYİ BASIP GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ VURDULAR

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçlarından inen 4 şahıs siteye girmek için güvenlik noktasına yaklaşıyor. Burada çıkan tartışma sonucunda şahıslarla özel güvenlik görevlileri birbirine giriyor. Tekme, yumruk ve kazmanın kullandığı kavgada bir süre sonra şahıslar araçlarına doğru koşuyor. Görevlilerden biri saldırganların açtığı ateş sonucu yaralanıyor. Saldırganlar ardından araçlarına binerek kaçıyor.

BEYOĞLU POLİSİ SALDIRGANLARI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından yaralı Müjdat B., meslektaşlarının yardımıyla araca bindirilerek Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, boş kovanı muhafaza altına alarak güvenlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen Beyoğlu polisi, saldırganların geldiği aracın plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan polis ekipleri aracın sahibinin Murat K. olduğunun belirledi. Bunun üzerine şahsın evine baskın düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.'yı ve olay esnasında yanında olan Vedat D.'yi yakaladı. Güvenlik görevlisini yaralayan şahsın Ferdi Y. olduğunun belirlenmesi üzerine evine baskın düzenlendi.

SALDIRGANLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınan Ferdi Y., Murat K. ve Vedat D. sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette "kapkaç" suçundan kaydı bulunan Ferdi Y., "kasten yaralama", "uyuşturucu bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından kaydı bulunan Murat K. ile "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından kaydı bulunan Vedat D. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.