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OTOMATİK OYNAT
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Kağıthane'de yangında can pazarı! 20 kişi binada mahsur kaldı | Video 26.09.2022 | 16:29
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Cinayet şüphelisi, 400 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı | Video 26.09.2022 | 16:31
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Sokak köpeği Boris'in bıçaklanma anı kamerada | Video 26.09.2022 | 15:52
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İstanbul'da Pitbull dehşeti! 82 yaşındaki kadına saldırdı | Video 26.09.2022 | 15:58
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Nemrut Dağı zirvesinde ilk yardım uygulaması eğitimi verildi | Video 26.09.2022 | 15:18
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Kayseri’de 5 milyon makaron ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 15:00
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Eski hükümlü infaz memurunu sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 26.09.2022 | 14:48
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Evini uyuşturucu imalathanesi çevirdi, görüntüler şoke etti | Video 26.09.2022 | 14:11
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Adana'da dehşet! 3 yaşındaki kızını silahla öldürüp intihar etti | Video 26.09.2022 | 14:11
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İstanbul’da korkunç iddia! Domuzları avlayıp etlerini aldılar | Video 26.09.2022 | 13:33
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Durdurulan araçta Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 13:33
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Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video 26.09.2022 | 12:58
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Antalya'daki "çekiçli" cinayet kamerada 26.09.2022 | 12:38
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Eyüpsultan'da zincirleme kazada ilginç görüntü kamerada | Video 26.09.2022 | 12:13
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Starlink uyduları Elazığ semalarında görüntülendi | Video 26.09.2022 | 12:08
İstanbul Üsküdar’da tasmasız gezdirilen Pitbull 82 yaşındaki Yücel Ata’ya saldırdı. 4 ayrı ameliyat geçiren yaşlı kadın şimdilerde ayağının kesilmesiyle karşı karşıya. Ata’nın kızı Selma Parçal; “Köpek bildiğin annemi yemiş. Damarları yok, bacağı kopma noktasında. Anneme bunu yapan köpeğin sahipleri ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Onlar gerekli cezayı alsın. Adalet yerini bulsun istiyorum” dedi.