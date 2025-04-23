İstanbul'da şiddetli deprem! Beylikdüzü'nde cami minaresinin sallanma anı kamerada | Video
İstanbul Beylikdüzü’nde depremde Fatih Sultan Mehmet Camii minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nin minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
00:16
01:13
Çatalca’da korkutan deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar! | Video 23.04.2025 | 14:21
02:56
00:43
İstanbul'da 6.2'lik deprem anı kamerada | Video 23.04.2025 | 14:15
00:18
01:34
01:56
01:38
Avcılar'da züccaciye dükkanındaki panik anları kamerada | Video 23.04.2025 | 13:55
07:32
09:09
08:33
SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi | Video 23.04.2025 | 13:17
00:58
05:41
Ormana gitti, bir daha geri dönmedi: 45 gündür aranıyor! | Video 23.04.2025 | 11:09
02:20
00:55
00:51
Ümraniye'de telefon dolandırıcılığı yapan sevgililer yakalandı | Video 23.04.2025 | 09:48
01:02
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan'a özel klip | Video 23.04.2025 | 09:48
01:12