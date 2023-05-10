İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video
İstanbul Bağcılar'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette 1 kilo 240 gram ‘mariuhana’ diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Motosiklet sürücüsüne yönelik yapılan sorgulamada, zanlının benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Motosiklet ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ö.G., gözaltına alınarak Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Ö.G., gözaltı işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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