Video Yaşam İstanbul’da tekmeli yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video
İstanbul’da tekmeli yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video

İstanbul’da tekmeli yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video

27.02.2025 | 10:34

Kasımpaşa’da bir araç sürücüsü, yol verme yüzünden tartıştığı taksi şoförünü yol ortasında kapısını açarak darbetti. TEM Otoyolu Kağıthane bağlantı yolunda sürücüler birbirlerine tokat atarken, Kemerburgaz-Göktürk yolunda ise sollama yüzünden gerginlik yaşayan iki sürücüden biri diğerini kayda aldı; diğer sürücü ise "Erkek misin dursana" diyerek tepki gösterdi. Trafikta yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İlk olay 18 Şubat Salı günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Bahriye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DLK 893 plakalı aracın sürücüsü olan kadınla taksi şoförü trafikte birbirine yol vermedi. Buna öfkelenen kadının eşi Gökhan S. yolcu koltuğundan inerek taksi şoförünün kapısını açtı. Taksi şoförünü trafiktekilerin gözü önünde darbeden Gökhan S.'ye çevredeki sürücüler müdahale etti.

BİRBİLERİNE TOKAT ATTILAR
Diğer olay ise 26 Şubat Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BFR 274 plakalı hafif ticari araç sürücüsüyle 07 ALP 893 plakalı aracı kullanan Gürkan I. yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.Araçlarından inen sürücüler birbirlerine tokat attı. Bir süre devam eden kavga sonrası sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

'ERKEK MİSİN DURSANA'
Bir diğer olay ise, 23 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinde Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda yaşandı. İki sürücü arasında trafikte sollama nedeniyle gerginlik yaşandı. Tartışma sırasında sürücülerden biri diğerini telefonuyla kayda almaya başladı.Bunu gören diğer sürücü 'Erkek misin dursana' diyerek tehditte bulundu. Olayın ardından sürücüler uzaklaştı. Trafikte yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı

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