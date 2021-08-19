İstanbul'da torbacılara zehir baskını kamerada... 19 gözaltı!

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İstanbul’un 16 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı. 19 şüpheli yakalandı. 2 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına Ataşehir, Arnavutköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli, Pendik, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda peş peşe seri operasyonlar düzenledi. 19 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde 2 bin 475 uyuşturucu hap, 497,1 gram Kokain maddesi, 305 gram Eroin maddesi, 100 gram Marihuana maddesi, 690 gram Skunk maddesi, 40 gram Metamfetamin maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 33 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 395 lira, 200 dolar ve 75 euro ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.