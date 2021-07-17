İstanbul'da "Yok artık" dedirten görüntü! Ağzıyla martı besleyen vatandaş kamerada...

İstanbul Maltepe’de camına koyduğu yiyeceklere gelen martıya 'Nefes' ismini koyan vatandaş martısını ağzıyla besliyor. Bir yılı aşkın süredir her gün cama konan Martı Nefes ile vatandaş arasındaki şaşırtan dostluk kamerada...