Video Yaşam İtalya’da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı | Video
İtalya’da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı | Video

İtalya’da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı | Video

02.05.2023 | 18:47

İtalya’nın Sicilya Adasındaki Mellina’da etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Emilia-Romagna’da ise nehirler taştı.

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