İtalya’da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı | Video

İtalya’nın Sicilya Adasındaki Mellina’da etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Emilia-Romagna’da ise nehirler taştı.