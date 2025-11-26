İzmir'de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video
26.11.2025 | 12:51
İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Bursa illerinde kaçak/sahte gıda, içecek ve ilaç imalatı, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri 15 milyon TL olan kaçak/sahte ilaç ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
Olayla ilgili olarak yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
