İzmir'de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video

26.11.2025 | 12:51

İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Bursa illerinde kaçak/sahte gıda, içecek ve ilaç imalatı, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri 15 milyon TL olan kaçak/sahte ilaç ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak/ sahte gıda, içecek ve ilaç imalatı, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilerin bağlantıları, imalat ve adreslerinin tespit edilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takipler neticesinde İzmir'in Karşıyaka, Çiğli ilçeleri ile İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev, işyeri ve araçlar ile illegal merdivenaltı üretim yapılan 1 depoda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL değerinde 100 bin adet ilaç üretilebilir 10 kg sildenafil ve tadanafil toz hammaddesi, 85 bin 781 adet kaçak/sahte ilaç ve içecek (cinsel performans artırıcı), 59 bin 890 adet imalat malzemesi (kutu, ambalaj, etiket vb.) 21 adet üretim makinesi (pres, dolum, ısıtıcı vb.), 19 litre ilaç yapımında kullanılan sıvı hammadde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
